Bursa'da Dolandırıcılık Operasyonunda 14 Zanlı Tutuklandı

Bursa'da Büyük Dolandırıcılık Operasyonu

Bursa merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, 14 zanlı tutuklandı. Sosyal medya üzerinden yanıltıcı paylaşımlara inanarak mobil bankacılık bilgilerini veren 20 mağdurun toplamda 20 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.

Operasyon Detayları

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği, mobil bankacılık bilgilerini kullanarak vatandaşların hesaplarından para çeken şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Zanlıların, bankalardan yüksek meblağlı kredi çıkartmak amacıyla "hesaplarında para transferlerinin görünmesi gerektiği" yalanını kullandıkları tespit edildi.

Yanıltıcı Paylaşımlar ve Haksız Kazanç

Yapılan araştırmalar sonucunda, 20 kişiyi mağdur eden şüphelilerin, sosyal medya üzerinden "kredi danışmanlık" adı altında yanıltıcı paylaşımlar yaptıkları belirlendi. Mağdurlar adına çıkarılan kredi kartları ile cep telefonu, bilgisayar ve akıllı saat gibi pahalı elektronik eşyalara yöneldikleri, bunları sonrasında ikinci el olarak satarak haksız kazanç elde ettikleri saptandı.

Tutuklamalar ve Son Gelişmeler

Bursa'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Antalya, Muğla ve Mardin'de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 14'ü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. F.D., H.Ö., S.Ö. ve H.T. serbest bırakılırken, Ş.D., B.D., D.D., B.E., B.O., M.A., H.K., E.S., S.Ö., U.A., Y.G., O.D., M.E. ve O.Y. tutuklandı. M.O. ve H.Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.