Bursa'da Dolandırıcılık: Sahte Polisten 700 Bin Lira Değerinde Altın Çaldı

Bursa'da Dolandırıcılık Operasyonu: Sahte Polis Tutuklandı

Bursa'da, kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan bir şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla tutuklandı. Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde yaşayan L.S. (52), telefonla arayan bir kişi tarafından dolandırıldı.

Şüpheli, L.S.'ye isminin karıştığı suçtan kurtulması ve gerçek suçluların yakalanması için evindeki altınlar ile paralarını teslim etmesini istedi. L.S, bu çağrıya inanarak evinde bulunan 700 bin lira değerindeki altınları poşetle şüpheliye teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan L.S., polis ekiplerinden yardım istedi. Harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği, 100'e yakın kamera incelemesi ve teknik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli İ.B. (18)'nin Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşayan M.K.’nin de 35 bin lira değerindeki altınlarını aynı yöntemle aldığı belirlendi. Zanlının, deşifre olmamak için maske ve bere kullandığı ve birçok araç değiştirerek İstanbul'a kaçtığı tespit edildi.

Bursa'dan giden polis ekipleri, İstanbul'da İ.B.'yi yakalayarak, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.