Bursa'da Dolandırıcılık Şokunu Yaşatan 'Polis' Şüphelisi Yakalandı

Bursa'da Dolandırıcılık Olayı: 'Polis' Kılığındaki Dolandırıcı Yakalandı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde ilginç bir dolandırıcılık vakası yaşandı. Kendini polis olarak tanıtan bir kişi, bir kadını dolandırarak 181 bin 500 lira para aldı.

65 yaşındaki A.Ö., cep telefonundan kendisini polis olarak tanıtan bir kişiyle görüşerek, kimlik bilgilerinin bir suç örgütünün elinde olduğu yalanına inanarak paralarını kaptırdı. Dolandırıldığını anlayan A.Ö, hemen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine başvurdu.

Jandarma ekipleri, hızlı bir şekilde olayla ilgili araştırma başlatarak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda, dolandırıcılıkla suçlanan kişinin A.İ.A. olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra, jandarma ekipleri şüphelinin ikamet adresine operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyon sonucunda, A.İ.A. evinde yakalanırken, evde yapılan aramalarda dolandırıcılıkla elde edilen paralar ele geçirildi.

Ayrıca, dolandırılan kadının banka hesabından gönderilen paraya da bloke koydurularak, havale işlemi iptal edildi. Ele geçirilen paralar, eksiksiz bir şekilde A.Ö'ye teslim edildi.

Gözaltı işlemleri süren A.İ.A. hakkında adli süreç başlatıldı. Olayın benzerlerinin yaşanmaması için herkesin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde kendisini "polis" olarak tanıttığı kadının 181 bin 500 lirasını dolandırdığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri parayı sahibine teslim etti.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde kendisini "polis" olarak tanıttığı kadının 181 bin 500 lirasını dolandırdığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri parayı sahibine teslim etti.