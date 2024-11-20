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Bursa'da Domates Yüklü Kamyonda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde domates yüklü bir kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 21:56
Bursa'da Domates Yüklü Kamyonda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Bursa'nın Orhangazi İlçesinde Yangın Olayı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde domates yüklü bir kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının Sebepleri ve Müdahale

İznik Yolu Otoban kavşağında meydana gelen olayda, Mehmet Akif Gayretli (62) idaresindeki 34 DC 1790 plakalı kamyonun lastik bölümünde yangın çıktı. Sürücünün kamyonu yol kenarına çekmesiyle yangın, bir anda büyüyerek araç kasasına sıçradı.

Diğer sürücülerin yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından hızla kontrol altına alındı. Ekipler, yangını kısa süre içerisinde söndürmelerinin ardından araçta maddi hasar oluştuğu belirlendi.

Bu olay, yangın güvenliği ve trafik güvenliği konusunda dikkat çekici bir hatırlatma niteliği taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde domates yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde domates yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde domates yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde domates yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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