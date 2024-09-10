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Bursa'da Dönüş Yapan Otomobile Çarpan Motosiklet Kazası

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosikletli iki kişi, dönüş yapan otomobile çarpması sonucu yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 19:51
Bursa'da Dönüş Yapan Otomobile Çarpan Motosiklet Kazası

Bursa'da Motosiklet Kazası

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, dönüş yapmak isteyen bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ve yolcusu ciddi şekilde yaralandı.

Kaza Anı ve Yaralılar

R.C.A. (26) yönetimindeki 34 HRP 649 plakalı otomobil, Göl istikametinden Orhangazi yönüne seyir halindeyken, bir fabrikaya ait otoparka dönüş yapmaya karar verdi. Bu sırada, aynı yönde seyir eden B.E. (18) idaresindeki 16 BLP 046 plakalı motosiklet, dönüş yapan otomobile çarptı ve savrularak yere düştü.

Acil Müdahale

Çarpmanın şiddeti nedeniyle B.E. ve arkasındaki yolcu H.K. (40) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralıların yapılan ilk müdahale sonrası Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dönüş yapmak isteyen otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dönüş yapmak isteyen otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dönüş yapmak isteyen otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dönüş yapmak isteyen otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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