Bursa'da Dörtçelik Huzurevi'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dörtçelik Huzurevi'nde deprem ve yangın tatbikatı düzenleyerek tahliye, iletişim ve müdahale kapasitesini test etti.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi Dörtçelik Huzurevi'nde Tatbikat Gerçekleştirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce Dörtçelik Huzurevinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; uygulama, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Aktif Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğüne bağlı huzurevinde icra edildi.

Tatbikatın Ayrıntıları

Tatbikatta huzurevi sakinleri, acil durum müdahale ekiplerince binadan kontrollü şekilde tahliye edildi. Süreç boyunca personelin doğru davranış ve yönlendirme kabiliyeti gözlemlendi ve acil çıkış güzergahlarının etkin kullanımı değerlendirildi.

Ekipler; tahliye süresi, refleksler ve iletişim koordinasyonu gibi unsurları detaylı biçimde analiz etti. Uygulama sırasında tespit edilen güçlü yönler ile geliştirilmesi gereken alanlar kayda geçirildi ve yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Değerlendirme ve Sonuçlar

Bu tür tatbikatlarda binanın tahliye süresi ölçülürken, personelin olası bir deprem veya acil durumda doğru davranışları sergileyip sergilemediği test ediliyor. Tahliye planlarının işlerliği sınandı ve huzurevi sakinlerinin güvenli ve sürekli barındırılmasının sağlanması konuları ele alındı.

Yetkili Açıklaması

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürü Ceyhun Eskioğlu, "Afet bilinci ve müdahale kabiliyeti, hem çalışanlarımızın hem de hizmet sunduğumuz vatandaşlarımızın güvenliği açısından önem taşıyor. Bu tür tatbikatlarla ekiplerimizin hazır olma seviyesini ölçüyoruz. Riskleri en aza indirmeye çalışıyoruz. Afet farkındalığını artırmak ve kurum genelinde acil durum yönetimi kapasitesini güçlendirmek amacıyla tatbikatlara devam edeceğiz" dedi.

