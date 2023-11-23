Bursa'da dumanlar bir anda gökyüzünü kapladı: Yangına 20'den fazla itfaiye müdahele etti

Bursa'da bulunan bir sünger imalathanesinde meydana gelen yangın, hızlı bir itfaiye müdahalesi ile 1 saat içinde kontrol altına alındı. Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Armutköy Mahallesi'nde bulunan sünger imalathanesi ve deposunda meydana geldi.

Alevler, süngerlerin yanmasıyla birlikte depoya sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangına 20 araçla müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak, imalathanedeki bir tankın basınç nedeniyle patlaması sonucu yangın tekrar büyüdü.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın bir saat içinde kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.