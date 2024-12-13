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Bursa'da Duruşma Salonunda Kanlı Olay: 2 Sanık Hayatını Kaybetti, 2 Jandarma Yaralandı

Bursa'da bir duruşmada yaşanan silahlı saldırıda 2 sanık hayatını kaybetti, 2 jandarma yaralandı, adliyeye giriş-çıkış kapatıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 12:13
Bursa'da Duruşma Salonunda Kanlı Olay: 2 Sanık Hayatını Kaybetti, 2 Jandarma Yaralandı

Bursa'da Duruşma Salonunda Kanlı Saldırı

Bursa'da, bir silahlı yaralama davasının duruşmasında meydana gelen talihsiz olay sonucunda iki sanık hayatını kaybetti, iki jandarma ise yaralandı. Olay, Bursa Adalet Sarayı'nda, 23 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve üç kişinin yaralandığı bir silahlı kavga ile bağlantılı davanın ikinci duruşmasında yaşandı.

Duruşmaya Katılan Saskınlık

Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen incidentin sanıkları Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın duruşmasında, sanık avukatının beyanları alınırken, duruşma salonuna bir tabancayla ateş açıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Tolga E'nin babası Kemal E. olduğu iddia ediliyor. Olayın ardından sanıklar Mertcan ve Köksal Akça, ateş açılmasının etkisiyle hayatını kaybederken, iki jandarma personeli yaralandı.

Olay Sonrası Güvenlik Önlemleri

Ateş açılması sonucunda salondaki herkes büyük bir panikle dışarı kaçarken, yaralı jandarmalar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırıdan önce Kemal E'nin, yanında bulunan yakınlarına oğlu Tolga'yı işaret ederek "size emanet" dediği duyuldu. Olayın ardından Kemal E, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan bu üzücü olay sebebiyle Bursa Adalet Sarayı'nda tüm giriş ve çıkışlar kapatıldı. Ayrıca, saldırıya ilişkin detaylar arasında duruşma salonuna silahın nasıl sokulmuş olabileceği üzerinde duruluyor.

Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu ilk belirlemelere...

Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre salonda bulunan bazı kişiler yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu ilk belirlemelere...

Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre salonda bulunan bazı kişiler yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerince müdahale edildi.

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