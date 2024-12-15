Bursa'da Duruşma Salonunda Şehit Olan Jandarma Uzman Çavuş Yaşar İçin Tören Düzenlendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar için anma töreni gerçekleştirildi.

Tören, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda yapıldı. Şehidin annesi Medine Yaşar, babası İbrahim Yaşar, eşi Asiye Yaşar ve 8 aylık kızı Nare Lina Yaşar ile birlikte, aynı olayda yaralanan diğer jandarma personelinin aileleri, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz gibi çok sayıda yetkili de törende yer aldı.

Törende, şehidin öz geçmişi okundu ve dualar edildi. Ardından, şehit Yaşar'ın naaşı, memleketi Adana'ya uğurlanmak üzere Yenişehir Havalimanı'na götürüldü.

Memleketi Adana'da bulunan Çandık Merkez Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından, şehidin cenazesinin Çandık Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Olayın Arka Planı

Olay, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde 23 Eylül 2023 tarihinde çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla bağlantılı olarak yaşandı. Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yılki kavgada yaralanan Tolga E. ise saldırgan tarafa tabancayla ateş açtı.

Tolga E.'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda, Mertcan Akça ve babası yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda ağır yaralanan Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ise kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre salonda bulunan bazı kişiler yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre salonda bulunan bazı kişiler yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerince müdahale edildi.