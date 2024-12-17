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Bursa'da Duruşma Salonunda Silahlı Saldırı: 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:42
Bursa'da Duruşma Salonunda Silahlı Saldırı: 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Bursa'da Silahlı Saldırı Olayı Gelişiyor

Bursa'da, 6. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayda, iki sanığın yaşamını yitirmesinin yanı sıra, bir jandarma personeli şehit oldu.

Olayın Detayları

23 Eylül 2023'te, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen silahlı kavgada 3 kişi yaralanmıştı. Davanın sanıkları Mertcan ve Köksal Akça, duruşma sırasında bir avukatın beyanları alınırken, karşı taraftan ateş açılması sonucu vurulmuştu.

Olayın faili olarak kayıtlara geçen Kemal Ergün (52) ve oğlu Tolga Ergün (21) ile birlikte, iki polis memuru ve diğerlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Özel harekat polisleri de adliye çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı.

Yaralanan Jandarma Personeli Şehit Oldu

Yaşanan saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26), kaldırıldığı hastanede 14 Aralık'ta şehit oldu. Saldırının ardından şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, yetkililerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Bu tür olaylarla mücadelede, güvenlik güçleri önlemleri artırarak, adli süreçlerin hızlandırılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı (solda) ziyaret etti....

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı (solda) ziyaret etti. Memişoğlu, burada yaptığı açıklamada, Bursa'da mahkeme salonunda duruşma sırasında 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yaralanan 2 jandarma personelinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı (solda) ziyaret etti....

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı (solda) ziyaret etti. Memişoğlu, burada yaptığı açıklamada, Bursa'da mahkeme salonunda duruşma sırasında 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yaralanan 2 jandarma personelinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

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