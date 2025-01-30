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Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 10 Yakalandı

Bursa'da 10 düzensiz göçmen yakalandı, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:47
Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 10 Yakalandı

Bursa'da Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bir iş yerinde yabancı uyruklu kişilerin çalıştırıldığı yönünde aldıkları ihbar üzerine harekete geçti.

İnceleme Sonucunda 10 Düzensiz Göçmen Tespit Edildi

Yapılan incelemelerde, iş yerinde toplamda 29 yabancı uyruklu kişinin çalıştığı belirlendi. Ancak bu kişilerin arasında yapılan kontrollerde, 2'si çocuk olmak üzere 10 düzensiz göçmen bulundu. Bu kişilerin yasal kalış haklarının olmadığı saptandı.

Gözaltına Alma İşlemleri Gerçekleştirildi

Yasalara aykırı olarak bu göçmenlere kalacak yer temin eden iş yeri sahibi I.M.D., emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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