Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 41 Yabancı Uyruklu ve 4 Zanlı Yakalandı

Bursa'da Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyon

Bursa'da gerçekleştirilen polis operasyonunda 41 yabancı uyruklu kişi ile 4 şüpheli yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi, düzensiz göçmenlerin, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalıştırıldığına dair ihbar aldı.

Operasyon Detayları

Yapılan operasyonda yakalanan yabancı uyruklular arasında 22'sinin ülkeye kimliksiz olarak kaçak yollardan girdiği, 11'inin Bursa'da ve 8'inin başka illerde kayıtlı geçici koruma belgesinin bulunduğu belirlendi.

Yakalanan 41 kişinin sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiği bildirildi.

Şüphelilerin Durumu

İş yerinde yabancı uyruklu çalışanları kalacak yer temin ederek istihdam eden 6 şüpheli'den H.B, Z.A, Z.J ve A.K gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B. tutuklanırken, diğer 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda aranmakta olan 2 şüpheli'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.