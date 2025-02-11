Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Yakalandı, 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilere kalacak yer temin ederek çalıştırdığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye Mahallesi'nde bir inşaat firmasının yabancı uyrukluları çalıştırdığını ve kalacak yer sağladığını belirledi. Bu bilgi üzerine gerçekleştirilen operasyonda şantiyede çalışan 9 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz Göçmenlerin Durumu

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen yabancı uyruklulardan 6'sının kimlikleri bulunmadı ve kaçak yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlendi. Bu kişilerin yaklaşık 7 aydır inşaat firmasında çalıştıkları ve aylıklarını nakit olarak aldıkları ifade edildi.

Zanlılar Gözaltında

Yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek çalıştırdığı iddia edilen S.C., H.D. ve G.Ö. gözaltına alındı. Kimliksiz ve ikamet izni olmadan çalıştırılan 6 kişi, işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Diğer 3 yabancı uyruklu ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.