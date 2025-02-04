DOLAR
35,99 -0,14%
EURO
37,19 -0,36%
ALTIN
3.263,99 -0,26%
BITCOIN
3.642.981,58 0,09%

Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

İnegöl'de düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 05:12
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 05:12
Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

Bursa'da Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Denetimleri

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçün önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri, Cerrah Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda, bir adreste saklandıkları belirlenen 7 düzensiz göçmeni kıskıvrak yakaladı.

Yakaladığı düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı
2
Ekvador, Genel Seçimler İçin Sınırları Geçici Olarak Kapatıyor
3
Sarıyer'de Kazan Dairesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
4
Almanya'da Okullarda Antisemitizmle Mücadele İçin Önerge Kabul Edildi
5
TBMM'de Ekonomiye Yönelik Kanun Teklifi Görüşüldü: Emekliye 14 Bin 469 Lira Aylık Ödenecek mi?
6
Siirt Valisi Kızılkaya, Belediye Çalışanlarıyla Buluştu
7
Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden Akademisyene Veda: Cenaze Töreni Yapıldı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!