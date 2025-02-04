Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

Bursa'da Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Denetimleri

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçün önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri, Cerrah Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda, bir adreste saklandıkları belirlenen 7 düzensiz göçmeni kıskıvrak yakaladı.

Yakaladığı düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.