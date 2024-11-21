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Bursa'da Ehliyetsiz Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, 25 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 04:12
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 04:12
Bursa'da Ehliyetsiz Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz bir sürücü, kovalamaca sonucunda yakayı ele verdi.

Olay, Orhaniye Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin, durumundan şüphelendikleri 16 AUN 328 plakalı aracı durdurmak istemesiyle başladı. Sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yaklaşık 25 kilometre süren kovalamaca sonucunda, araç Mahmudiye Mahallesi'nde polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve kullandığı aracın çekme belgeli olduğu belirlendi.

Sürücü hakkında gerekli cezai işlemler uygulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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