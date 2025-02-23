Bursa'da Ehliyetsiz Sürücü, Park Halindeki 3 Araca Çarptı

Bursa'da Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Kazaya Neden Oldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Güllük Mahallesi İpek Sokak'ta meydana gelen kazada, ehliyetsiz bir sürücü park halindeki 3 otomobile çarptı. Olay, Kadir Ç. idaresindeki 16 FD 694 plakalı aracın, park halindeki 16 LJN 03, 16 AVZ 842 ve 16 LUG 34 plakalı otomobillere çarpmasıyla gerçekleşti.

Sürücü Alkollü Çıktı

Kaza sonrası sürücü Kadir Ç.'nin yapılan alkol testinde 1,87 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca, ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü, ifadesinin alınması amacıyla karakola götürüldü.

Cezanın Tutarı Şaşırttı

Olayın ardından, Kadir Ç.'ye toplamda 48 bin 299 lira para cezası uygulandığı öğrenildi. Bu durum, ehliyetsiz sürücülerin alkol tüketiminin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursa'da park halindeki 3 otomobile çarpan sürücüye para cezası uygulandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da park halindeki 3 otomobile çarpan sürücüye para cezası uygulandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.