Bursa'da Emet Çayı'nda Kızını Kurtarmak İsterken Baba Boğuldu

Olayın ayrıntıları

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Düğüncüler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ailesiyle kaplıcaya giden Hüseyin Husten (45) ve kızı Arife Husten (15), Emet Çayı yakınlarında dolaşırken korkunç bir tablo yaşandı.

Kızının çaya düştüğünü gören baba Hüseyin Husten, onu kurtarmak için peşinden suya atladı. Çevredeki vatandaşlar, Arife Husten'i kıyıya çıkarırken, baba akıntıya kapıldı ve kayboldu.

Arama-kurtarma ve bulunma

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sonucunda, Hüseyin Husten'in cansız bedeni, Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekibi tarafından kıyıdan 10 metre açıkta, 2 metre derinlikten çıkarıldı.

Cenaze, otopsi ve işlemler için Büyükorhan Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.