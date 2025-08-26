DOLAR
40,99 -0,06%
EURO
47,74 -0,25%
ALTIN
4.422,88 0,26%
BITCOIN
4.490.793,75 0,11%

Bursa'da Emet Çayı'nda Kızını Kurtarmak İsterken Baba Boğuldu

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, Emet Çayı'na düşen kızını kurtarmaya çalışan Hüseyin Husten boğuldu; cenaze polis dalgıçları tarafından kıyıdan 10 metre açıkta çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 03:00
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 03:00
Bursa'da Emet Çayı'nda Kızını Kurtarmak İsterken Baba Boğuldu

Bursa'da Emet Çayı'nda Kızını Kurtarmak İsterken Baba Boğuldu

Olayın ayrıntıları

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Düğüncüler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ailesiyle kaplıcaya giden Hüseyin Husten (45) ve kızı Arife Husten (15), Emet Çayı yakınlarında dolaşırken korkunç bir tablo yaşandı.

Kızının çaya düştüğünü gören baba Hüseyin Husten, onu kurtarmak için peşinden suya atladı. Çevredeki vatandaşlar, Arife Husten'i kıyıya çıkarırken, baba akıntıya kapıldı ve kayboldu.

Arama-kurtarma ve bulunma

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sonucunda, Hüseyin Husten'in cansız bedeni, Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekibi tarafından kıyıdan 10 metre açıkta, 2 metre derinlikten çıkarıldı.

Cenaze, otopsi ve işlemler için Büyükorhan Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Emet Çayı'nda Kızını Kurtarmak İsterken Baba Boğuldu
2
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'de "son düzlüğe" girdik — Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı
3
Erzincan'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Zeki T'nin (52) Hayatını Kaybetti
4
Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 bin 963 Sentetik Hap Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı
5
Muğla'da Motosiklet Vaadiyle Dolandırıcılık: 10 Zanlıdan 6'sı Tutuklandı
6
Malatya Akçadağ'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu