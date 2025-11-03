Bursa'da Erkek Arkadaşının Bıçakladığı Rus Uyruklu Kadın Öldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Rus uyruklu Arzu Khalılova (20), birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.M. (27) tarafından bıçaklandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Olay, Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Arzu Khalılova ile S.M. arasında tartışma çıktı; tartışmanın ardından S.M., Khalılova'yı bıçakladı.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine 40'tan fazla bıçak darbesi aldığı belirtilen Arzu Khalılova, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen Khalılova'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayın ardından şüpheli S.M., suç aletiyle gözaltına alındı.

