Bursa'da Eşi 45 Yerinden Bıçaklanan Genç Kadın Öldü — Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Bursa Yıldırım'da 20 yaşındaki Arzu Khalılova, eşi tarafından 45 yerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Şüpheli Salican Mehmet adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:43
Bursa'da Eşi 45 Yerinden Bıçaklanan Genç Kadın Öldü — Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Bursa'da Eşi 45 Yerinden Bıçaklanan Genç Kadın Öldü

Olayın Detayları

Olay, dün, Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu 2 çocuk annesi Arzu Khalılova (20) ile birlikte yaşadığı Salican Mehmet (27) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı.

Vücuduna 45’ten fazla bıçak darbesi alan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Arzu Khalılova, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde şu sözler yer aldı: "Alışverişe çıkmak istedi. Çocuklara benim bakmamı söyledi. Sinirlendim, tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım."

Yapılan incelemede şüpheli Salihcan Mehmet’in daha önce ‘kasten yaralama’, ‘kullanmak için uyuşturucu bulundurma’, ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından 8 ayrı kaydı bulunduğu, ayrıca ölen eşi Arzu Khalılova hakkında daha önce ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Khalılova ise yarın Değirmenlıkızık Yeni Cami’de kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

45’TEN FAZLA BIÇAK DARBESİYLE EŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

45’TEN FAZLA BIÇAK DARBESİYLE EŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

45’TEN FAZLA BIÇAK DARBESİYLE EŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İLGİLİ HABERLER

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal Kavşağı Projesiyle Kayseri’de Ulaşımda Yeni Dönem
2
Eğirdir'de Kafa Kafaya Çarpışma: 22 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Öldü
3
5. Tomris Uyar Öykü Günleri Beyoğlu'nda: Necati Albayrak ödülü kazandı
4
Tekirdağ'da Filistin İçin Hayır Çarşısı Açıldı — Gelirler Mağdur Sivillere
5
Erzurum'da Jandarma Narkotik Operasyonu: 12 Tutuklama
6
Kocaeli'nin Doğa Turizmi: Ormanya ve Kuzuyayla 2 milyon 280 bin 970 Ziyaretçiyi Ağırladı
7
Giresun'da Atatürk Lisesi Okul Polisi Ödüllendirildi

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?