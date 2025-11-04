Bursa'da Eşi 45 Yerinden Bıçaklanan Genç Kadın Öldü — Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Bursa'da Eşi 45 Yerinden Bıçaklanan Genç Kadın Öldü

Olayın Detayları

Olay, dün, Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu 2 çocuk annesi Arzu Khalılova (20) ile birlikte yaşadığı Salican Mehmet (27) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı.

Vücuduna 45’ten fazla bıçak darbesi alan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Arzu Khalılova, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde şu sözler yer aldı: "Alışverişe çıkmak istedi. Çocuklara benim bakmamı söyledi. Sinirlendim, tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım."

Yapılan incelemede şüpheli Salihcan Mehmet’in daha önce ‘kasten yaralama’, ‘kullanmak için uyuşturucu bulundurma’, ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından 8 ayrı kaydı bulunduğu, ayrıca ölen eşi Arzu Khalılova hakkında daha önce ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Khalılova ise yarın Değirmenlıkızık Yeni Cami’de kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

45’TEN FAZLA BIÇAK DARBESİYLE EŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ