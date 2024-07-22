Bursa'da Eşini Öldüren Sanık Yargılanacak

Bursa'da Korkunç Cinayet Davası

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, eşi Seher K'yi merdaneyle vurarak öldüren Turgay K hakkında iddianame hazırlandı. Olay, Ocak 2023'te meydana geldi.

Olayın Seyri

İddianamede yer alan bilgilere göre, Turgay K, eşinin bir erkekle iş yerinde fotoğraf çektirdiğini gördükten sonra tartışmalara başladı. Seher K, bir süre çocuklarının evinde kaldıktan sonra tekrar eve döndü.

Olay günü, eşinin "Hiçbir şekilde beklentin olmasın artık, eskisi gibi olamayız." şeklindeki sözlerinin ardından tartışmaya başladığını bilen sanık, durumu düzeltmek amacıyla konuşmaya çalıştığını belirtti. Seher K'nin son olarak "bunaltma beni" dediğini ifade eden Turgay K, kendine geldiğinde eşinin yerde yatan vaziyette olduğunu gördüğünü söyledi.

Yargılama Süreci

İddianame, Turgay K'nın Seher K'yı merdane ile vurduktan sonra iple boğduğunu ortaya koydu. Sanık, olay sonrası eşinin banka kartından para çektiğini, onun telefonunu satmak zorunda kaldığını ve pişman olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı, Turgay K’nın "eşe karşı kasten öldürme", "nitelikli yağma" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması" suçlarından yargılanmasını talep ediyor. Bailda, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmektedir.

Polis İncelemeleri ve Sonuç

19 Ocak'ta ihbar üzerine polis, Seher K’yi öldürülmüş olarak buldu. Turgay K, cinayetten sonra saklanmaya çalışmış ancak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmangazi'de yakalanmıştır.

Sanığın yargılanma süreci önümüzdeki günlerde başlayacaktır.