Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bursa'da Eşini Öldüren Sanık Yargılanacak

Bursa'da, eşi Seher K'yi merdaneyle öldüren Turgay K. ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:30
Bursa'da Eşini Öldüren Sanık Yargılanacak

Bursa'da Korkunç Cinayet Davası

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, eşi Seher K'yi merdaneyle vurarak öldüren Turgay K hakkında iddianame hazırlandı. Olay, Ocak 2023'te meydana geldi.

Olayın Seyri

İddianamede yer alan bilgilere göre, Turgay K, eşinin bir erkekle iş yerinde fotoğraf çektirdiğini gördükten sonra tartışmalara başladı. Seher K, bir süre çocuklarının evinde kaldıktan sonra tekrar eve döndü.

Olay günü, eşinin "Hiçbir şekilde beklentin olmasın artık, eskisi gibi olamayız." şeklindeki sözlerinin ardından tartışmaya başladığını bilen sanık, durumu düzeltmek amacıyla konuşmaya çalıştığını belirtti. Seher K'nin son olarak "bunaltma beni" dediğini ifade eden Turgay K, kendine geldiğinde eşinin yerde yatan vaziyette olduğunu gördüğünü söyledi.

Yargılama Süreci

İddianame, Turgay K'nın Seher K'yı merdane ile vurduktan sonra iple boğduğunu ortaya koydu. Sanık, olay sonrası eşinin banka kartından para çektiğini, onun telefonunu satmak zorunda kaldığını ve pişman olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı, Turgay K’nın "eşe karşı kasten öldürme", "nitelikli yağma" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması" suçlarından yargılanmasını talep ediyor. Bailda, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmektedir.

Polis İncelemeleri ve Sonuç

19 Ocak'ta ihbar üzerine polis, Seher K’yi öldürülmüş olarak buldu. Turgay K, cinayetten sonra saklanmaya çalışmış ancak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmangazi'de yakalanmıştır.

Sanığın yargılanma süreci önümüzdeki günlerde başlayacaktır.

İLGİLİ HABERLER

45 yaşın üzerindeki erkekler hemen yaptırsın! Tehlikenin farkında bile değiller

O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

45 yaşın üzerindeki erkekler hemen yaptırsın! Tehlikenin farkında bile değiller

Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Tatile çıkmadan önce BİM'deki indirime koşun! BİM 22-23-24-25 TEMMUZ indirimleri başladı

Yumurtadan vazgeçiren B12 deposu! Faydası saymakla bitmiyor: Taş gibi vücutların sırrı onda çıktı

Emeklilik sisteminde yeni perde açıldı! Herkes prim günü hesaplamaya koşacak: Emeklilik yaşı arşa çıkıyor

Banka hesaplarınızı kontrol edin! Gördüklerinize inanamayacaksınız: Milyonlarca kişi listede

Otomobili bu marka olan yaşadı! Hemen alıcı buluyor: En hızlı satılan otomobil markası açıklandı