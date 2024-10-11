Bursa'da Eski Seçim Kurulu Müdürüne Hapis İstemi

Bursa'da Eski Seçim Kurulu Müdürü Hakkında Dava Açıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 31 Mart'taki yerel seçimler sonrasında gerçekleştirilen mazbata töreninde, seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle eski İl Seçim Kurulu Müdür Vekili Mehmet Us hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açıldı.

Olayın Gelişimi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Us'un görevde bulunduğu süredeki seçim süreçlerinde hukuka aykırı davranışlarda bulunduğu iddiaları üzerine bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame Bursa 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianame İçeriği

İddianamede, Us'un mazbata törenindeki konuşması aktarıldı. Törende Bozbey'i davet eden Us, "Değerli Bursalılar, bu kadar az alkış mı? Daha fazlasını bekliyorum!" şeklindeki ifadeleriyle dikkat çekti. Bu sözler, kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Talep ve Atama Süreci

Us'un, 2 Temmuz 2024'te emekliye ayrıldıktan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığı için başvurduğu ve bu talebin, yerel seçimler öncesinde ilgili makamlara iletildiği öne sürüldü. İddianamede, Us'un atanmasına dair belgeler de yer aldı.

Tarafsızlık İhlali Suçlaması

Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından Us'a verilen uyarı cezasının yanı sıra, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği belirtilerek, Us'un görevi kötüye kullanmaktan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.