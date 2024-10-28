Bursa'da Evde Yangın: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'da Yangın Faciası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 68 yaşındaki Ömer Ergene'nin yaşadığı evde çıkan yangında talihsiz bir olay meydana geldi. Yangının, Ergene'nin mutfakta yemek yaptığı esnada başladığı öğrenildi.

Olay Anı

Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'ndeki evde yalnız yaşadığı belirtilen Ergene'nin dumanı fark eden komşuları, hemen ihbarda bulundu. Bu ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına Müdahale

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Ömer Ergene'nin cenazesi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir evde çıkan yangında yaşlı adam öldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir evde çıkan yangında yaşlı adam öldü.