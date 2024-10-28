DOLAR
34,29 -0,03%
EURO
37,08 0,01%
ALTIN
3.022,19 0,18%
BITCOIN
2.389.089,24 -2,79%

Bursa'da Evde Yangın: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

İnegöl'de çıkan yangında 68 yaşındaki Ömer Ergene yaşamını yitirdi. Olay, komşuların ihbarı ile meydana geldi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 21:05
Bursa'da Evde Yangın: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'da Yangın Faciası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 68 yaşındaki Ömer Ergene'nin yaşadığı evde çıkan yangında talihsiz bir olay meydana geldi. Yangının, Ergene'nin mutfakta yemek yaptığı esnada başladığı öğrenildi.

Olay Anı

Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'ndeki evde yalnız yaşadığı belirtilen Ergene'nin dumanı fark eden komşuları, hemen ihbarda bulundu. Bu ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına Müdahale

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Ömer Ergene'nin cenazesi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir evde çıkan yangında yaşlı adam öldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir evde çıkan yangında yaşlı adam öldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir evde çıkan yangında yaşlı adam öldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir evde çıkan yangında yaşlı adam öldü.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
2
Biden, Gazze'de Ateşkes İhtiyacını Vurguladı
3
İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
4
Etiyopya'nın Yeni Devlet Başkanı Selassie Göreve Başladı
5
Almanya ve Hırvatistan'dan Ukrayna İçin Önemli Adım
6
Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlamaları İstanbul'da Gerçekleşti
7
Nevşehir'de Korkunç Cinayet: Eski Eş Otomobil İçinde Vurdu

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek