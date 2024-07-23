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Bursa'da Fabrika ve Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Yıldırım'da başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor, çevredeki tesisler de etkilenmiş durumda.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:20
Bursa'da Fabrika ve Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Bursa'da Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yer alan bir kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, çevredeki diğer tesislere sıçradı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın İhbarı ve Müdahale Süreci

Olayın ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri acil olarak bölgeye yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Yangın Anındaki Gözlemler

Yangın, çevredeki bir tekstil fabrikası ile bir depoya da sıçrayarak kontrol edilmesi gereken bir duruma geldi. Olay yerindeki komşular, hortumlarla yangına su sıkarak itfaiye ekiplerine destek olmaya çalıştı.

Bir İtfaiye Çalışanının Mücadelesi

Yangın sırasında, bir vatandaş çatıda yangına müdahale eden bir itfaiye çalışanına hortum uzatarak, onu sıcak hava etkisinden korumaya çalıştı.

Dumanlar Kentin Çeşitli Noktalarından Görüldü

Yangın nedeniyle oluşan duman, Bursa'nın birçok bölgesinden gözlemlendi ve halk arasında endişeye yol açtı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bir kişi bölgedeki binanın çatısından alevlere müdahale eden itfaiye erini, hortumla su tutarak sıcaktan etkilenmemesine çalıştı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bir kişi bölgedeki binanın çatısından alevlere müdahale eden itfaiye erini, hortumla su tutarak sıcaktan etkilenmemesine çalıştı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bir kişi bölgedeki binanın çatısından alevlere müdahale eden itfaiye erini, hortumla su tutarak sıcaktan etkilenmemesine çalıştı.

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