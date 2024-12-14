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Bursa'da Feci Kaza: 4 Yaralı

İnegöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 23:37
Bursa'da Feci Kaza: 4 Yaralı

Bursa'da Feci Kaza: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın detaylarına göre, İbrahim A. (33) yönetimindeki 16 BBH 123 plakalı otomobil, Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı'nda karşı yönden gelen Hacer K. (40) idaresindeki 16 BFG 480 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savrulurken, kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 8 yaşındaki Feyza K. ve Mustafa S. (39), olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından yapılan incelemede, İbrahim A.'nın alkollü olarak araç kullandığı tespit edilerek, hakkında cezai işlem uygulandı. Olayın ardından polis ekipleri, kazayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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