Bursa'da feci zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi! Olay anı saniye saniye kamerada

Bursa’da 8 araç birbirine girdi: Zincirleme kaza kamerada

Bursa’da trafikte takip mesafesine uymayan 8 araç, zincirleme kaza yaptı. Kazada mucizevi şekilde yaralanan olmadı. Bursa’da alınan bilgiye göre, trafik normal akışında devam ederken bilinmeyen bir nedenle bir anda durdu.

8 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Ani fren yapan otomobil sürücüleri takip mesafesine dikkat etmeyince, 8 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan çıkmazken, o anlar yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.