Bursa'da feci zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi! Olay anı saniye saniye kamerada
Bursa’da trafikte ani duruş yapan araçlar, takip mesafesine dikkat etmeyen sürücülerin kurbanı oldu. 8 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada, yaralanan olmaması sevindirdi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa’da 8 araç birbirine girdi: Zincirleme kaza kamerada
Bursa’da trafikte takip mesafesine uymayan 8 araç, zincirleme kaza yaptı. Kazada mucizevi şekilde yaralanan olmadı. Bursa’da alınan bilgiye göre, trafik normal akışında devam ederken bilinmeyen bir nedenle bir anda durdu.
8 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Ani fren yapan otomobil sürücüleri takip mesafesine dikkat etmeyince, 8 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan çıkmazken, o anlar yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.