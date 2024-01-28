Bursa'da feci zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi! Olay anı saniye saniye kamerada

Bursa’da trafikte ani duruş yapan araçlar, takip mesafesine dikkat etmeyen sürücülerin kurbanı oldu. 8 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada, yaralanan olmaması sevindirdi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da feci zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi! Olay anı saniye saniye kamerada
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Bursa’da 8 araç birbirine girdi: Zincirleme kaza kamerada

Bursa’da trafikte takip mesafesine uymayan 8 araç, zincirleme kaza yaptı. Kazada mucizevi şekilde yaralanan olmadı. Bursa’da alınan bilgiye göre, trafik normal akışında devam ederken bilinmeyen bir nedenle bir anda durdu.

8 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Ani fren yapan otomobil sürücüleri takip mesafesine dikkat etmeyince, 8 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan çıkmazken, o anlar yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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