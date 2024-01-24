Bursa'da FETÖ baskını: Firari saklandığı mutfak dolabında ele geçirildi

Bursa'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, mutfak dolabında saklanırken polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin, Nilüfer ilçesindeki bir evde saklandığı belirlendi.

Bursa'da FETÖ baskını: Firari saklandığı mutfak dolabında ele geçirildi
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FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen A.K, Bursa'da mutfak dolabına gizlendiği yerde kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, FETÖ üyesi olduğu için 6 yıl 3 ay hapis yatması gereken A.K'nin Nilüfer'deki bir evde saklandığını tespit etti.

Ekipler, ilgili adrese baskın yaptı. Evde arama yapan ekipler, A.K isimli hükümlüyü mutfak dolabının içinde gizlenmiş halde buldu. A.K, polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K, cezaevine sevk edildi.

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