Bursa'da FETÖ Elebaşı İfadeleri Nedeniyle Gazeteciye Adli Kontrol Kararı

Bursa'da FETÖ Elebaşı Hakkında Soruşturma
Bursa'da, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü hakkında nesnel ifadeler kullandığı öne sürülen internet sitesi genel yayın yönetmeni A.K. hakkında adli kontrol kararı alınmıştır.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, A.K. ifadesinin alınması amacıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı. Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., savcılığın talimatıyla Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
Mahkeme, A.K. hakkında imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı getirdi.
Gazeteci A.K., internetten yayın yapan bir televizyon kanalında sunduğu programda, FETÖ liderinin ölüm haberi sonrası sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında "terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla soruşturma açıldığını öğrendi.