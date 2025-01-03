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Bursa'da Firari FETÖ Hükümlüsü Yakaladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 7 yıl kesinleşmiş cezası olan FETÖ üyesi Y.K. yakalandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 16:41
Bursa'da Firari FETÖ Hükümlüsü Yakaladı

Bursa'da Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Y.K. (31) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma Operasyonu ile Yakalandı

İnegöl'deki Cerrah Mahallesi'nde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, firari hükümlü Y.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerin ardından Y.K., gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Bu yakalama, jandarma ekiplerinin FETÖ ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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