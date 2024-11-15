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Bursa'da Freni Boşalan Kamyonun Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Bursa'da freni boşalan bir kamyon, park halindeki 3 araca ve bir evin duvarına çarparak kaza yaptı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 12:43
Bursa'da Freni Boşalan Kamyonun Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Bursa'da Freni Boşalan Kamyon Kaza Yaptı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, freni boşalan bir kamyon, yokuş aşağı inerek park halinde bulunan üç araca çarptı. Sıracevizler Mahallesi 18. Bahçe Sokağı'nda gerçekleşen kazanın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın Ayrıntıları

Kaza anında kimliği öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki 34 GOS 127 plakalı kamyon, zincir markete aitti. Yokuşu çıkarken yaşanan arıza yüzünden hızla geri doğru hareket eden kamyon, park halindeki iki otomobil ve bir hafif ticari araca çarptıktan sonra Sıracevizler Kapalı Pazar Alanı'nın kapısına ve bir evin duvarına çarparak ancak durabildi.

Şans Eseri Yaralı Yok

Olayda kimsenin yaralanmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi. Ancak kaza sonucu üç araçta, pazar alanı girişinde ve söz konusu evin duvarında hasar meydana geldi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında, kamyonun yokuş aşağı indiği ve araçlara çarparak durduğu dikkat çekiyor. Bu kazanın ardından araç sahipleri ve çevre sakinleri, park yerleri ile ilgili güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa'da freni boşalan kamyon, yokuş aşağı inerek park halindeki 3 araca, kapalı pazar alanının...

Bursa'da freni boşalan kamyon, yokuş aşağı inerek park halindeki 3 araca, kapalı pazar alanının kapısına ve bir evin duvarına çaptı.

Bursa'da freni boşalan kamyon, yokuş aşağı inerek park halindeki 3 araca, kapalı pazar alanının...

Bursa'da freni boşalan kamyon, yokuş aşağı inerek park halindeki 3 araca, kapalı pazar alanının kapısına ve bir evin duvarına çaptı.

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