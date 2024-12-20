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Bursa'da Fuhuş Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı, 6 Kadın Kurtarıldı

Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklanırken, zorla fuhşa sürüklenen 6 kadın kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:59
Bursa'da Fuhuş Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı, 6 Kadın Kurtarıldı

Bursa Merkezli Fuhuş Operasyonu

Bursa merkezli olarak düzenlenen fuhuş operasyonu, İstanbul, Ankara ve İzmir’de önemli sonuçlar doğurdu. Operasyon sonucunda 6 şüpheli tutuklandı ve zorla fuhşa sürüklenen 6 kadın kurtarıldı.

Operasyonun Ayrıntıları

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü araştırmalar, İstanbul’da 6 kadının tehdit ve şantajla korkutulduğunu ortaya koydu. Bu kadınların, çevre illere götürülerek fuhşa zorlandığı belirtildi. İşte mağdurlardan biri olan S.A. (17) için otellere başkası adına kayıt yaptırıldığı tespit edildi.

Başarılı Operasyon Sonuçları

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda harekete geçen ekipler, eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri operasyonla 6 kadını kurtardı. Kurtarılan kadınlar arasında, yaşları 17 ile 38 arasında değişen S.A. (17), B.K. (23), S.A. (26), B.K. (21), yabancı uyruklu G.H. (32) ve D.I. (38) bulunuyor. Yaşı küçük olan S.A.'nın devlet korumasına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin Tutuklanması

Operasyonda, kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen T.A, S.Ç, A.Ç, Y.Ş, K.B. ve A.A. gözaltına alındı. Bursa'ya getirilen bu 6 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından hakimlikçe tutuklandı.

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