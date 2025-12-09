DOLAR
Bursa'da gasbedilen taksinin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da 02.00'de gerçekleşen taksi gasbının benzinlikteki başlangıç anları ve yarım saatlik kovalamaca görüntüleri ortaya çıktı; şüpheli S.A. yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 08:56
Benzinlikte başlayan gasıp ve yarım saatlik kovalamaca kamerada

Bursa'da gece saat 02.00 sıralarında yaşanan taksi gasbına ilişkin yeni görüntüler güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Olay, benzin istasyonundaki başlangıç anlarıyla birlikte yarım saatlik bir kovalamaca ile sonlandı.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli S.A., 16 T 0853 plakalı taksiyi gasbederek Mudanya istikametindeki benzin istasyonundan Ankara yönüne doğru kaçtı. Olaydan hemen önce şüphelinin şoföre "Fenalaştım, bana su alsana" dediği belirlendi.

Benzinlikte durup markete yönelen şoförün yerinden ayrılmasının ardından S.A. yan koltuktan sürücü koltuğuna geçti. Geriye doğru manevra sırasında arkadaki 16 NVR 25 plakalı araca çarpan şüpheli, taksiyi hızla olay yerinden uzaklaştırdı.

Şüpheli, gasbettiği araçla mahalle aralarında tehlikeli şekilde ilerledi ve yol boyunca 3 araca çarparak kaçtı. Kovalamaca sonunda direksiyon kontrolünü kaybedip kaldırıma çıkarak taksiyi kullanılamaz hale getirdi.

Daha sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalanan S.A., polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Görüntüler incelemeye alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

