Bursa’da Gasp Edilen Ticari Taksi Yarım Saatlik Kovalamaca Sonucu Pert Edildi, Şüpheli Yakalandı

Bursa’da gasp edilen ticari taksi yarım saatlik kovalamaca sonunda pert oldu

Olayın detayları

Bursa’da, taksi şoförünün arkadaşı S.A. tarafından gasp edildiği öne sürülen ticari taksi, yaklaşık yarım saat süren takip sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olay, Mudanya istikameti üzerindeki bir benzin istasyonunda başladı. Şüphelinin gasp ettiği aracın plakası 16 T 0853 olarak bildirildi. Araç sahibi durumu polise bildirdi ve ekipler alarma geçti.

Polis ekiplerinin takibine rağmen S.A., Mudanya yönünden Ankara yönüne doğru kaçtı. Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'na ulaştığında ara sokaklara giren şüpheli, kaçışı sırasında park halindeki üç araca çarptı.

Mahalle içinde tehlikeli şekilde ilerlemeye devam eden araç, yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi pert olurken, şüpheli araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Bölgeyi kısa sürede çeviren polis ekipleri, S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BURSA'DA TAKSİ ŞÖFÖRÜ ARKADAŞININ TAKSİSİNİ ÇALAN S.A. GASP ETTİĞİ TAKSİYİ YAKLAŞIK YARIM SAAT SÜREN KOVALAMACA SONUNDA PERT ETTİ, YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI.