Bursa'da Gazze'deki Sağlık Çalışanlarına Destek Gösterisi Düzenlendi

Bursa'da Gazze'nin Sağlık Çalışanlarına Destek Gösterisi

Bursa, Türkiye - Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik sürmekte olan saldırılarında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak için protesto gösterisi düzenlendi. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Öğrenci Toplulukları tarafından gerçekleştirilen etkinlik, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren devam eden olaylara dikkat çekmeyi amaçladı.

Gösteride Dikkat Çeken Detaylar

Protestoda katılımcılar, Gazze’deki sağlık çalışanlarının anısına, kanı temsil eden kırmızı kostümler giyerek yerde yattılar. Yanlarına ise isimleri ve meslekleri yazılı notlar bırakıldı. Eylem alanında oyuncaklar, ayakkabılar ve terlikler sergilendi. Göstericiler ayrıca Filistin bayrakları ve savaş karşıtı pankartlarla destek mesajları verdiler.

Öğrenciler Duygularını Paylaştı

Üniversite öğrencisi Fatma Zehra Keskin, benzer bir gösterinin Norveç'in başkenti Oslo'da yapıldığını ifade ederek arkadaşları ile birlikte bu etkinliği gerçekleştirdiklerini anlattı. Keskin, "Amacımız burada farkındalık yaratmak. Simülasyon tarzında bir etkinliğin insanlara duygu katmak için etkili bir yöntem olduğunu düşünüyoruz," dedi.

Öğrenci Esin Aydın ise, "Bu eylemin amacı, insanlara hala zulmün devam ettiğini gösterebilmektir. Ne yazık ki bazı insanlar bu durumu umursamaz hale geldi," şeklinde konuştu.

Eylemin Etkisi Üzerine Düşünceler

Üniversitede asistanlık yapan Tarık Yaşa, eylemi çok kapsayıcı ve interaktif bulduğunu kaydederek, "Bu eylem, Filistin'de bir sokaktan geçiyormuş hissi uyandırdı. Yapılan klasik yürüyüşlerden daha etkili buluyorum," dedi.

Etkinlik, Filistin'deki savaşın sona ermesi için umut taşıyan duygusal bir atmosfer yarattı. Katılımcılardan keskin bir duygu yüklü mesajlar yükseldi.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.