DOLAR
34,26 -0,04%
EURO
37,62 0,03%
ALTIN
2.880,42 1,03%
BITCOIN
2.132.784,42 1,23%

Bursa'da Gazze'deki Sağlık Çalışanlarına Destek Gösterisi Düzenlendi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarının anısına düzenlenen protesto, dikkat çekici simülasyonlarla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 18:23
Bursa'da Gazze'deki Sağlık Çalışanlarına Destek Gösterisi Düzenlendi

Bursa'da Gazze'nin Sağlık Çalışanlarına Destek Gösterisi

Bursa, Türkiye - Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik sürmekte olan saldırılarında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak için protesto gösterisi düzenlendi. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Öğrenci Toplulukları tarafından gerçekleştirilen etkinlik, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren devam eden olaylara dikkat çekmeyi amaçladı.

Gösteride Dikkat Çeken Detaylar

Protestoda katılımcılar, Gazze’deki sağlık çalışanlarının anısına, kanı temsil eden kırmızı kostümler giyerek yerde yattılar. Yanlarına ise isimleri ve meslekleri yazılı notlar bırakıldı. Eylem alanında oyuncaklar, ayakkabılar ve terlikler sergilendi. Göstericiler ayrıca Filistin bayrakları ve savaş karşıtı pankartlarla destek mesajları verdiler.

Öğrenciler Duygularını Paylaştı

Üniversite öğrencisi Fatma Zehra Keskin, benzer bir gösterinin Norveç'in başkenti Oslo'da yapıldığını ifade ederek arkadaşları ile birlikte bu etkinliği gerçekleştirdiklerini anlattı. Keskin, "Amacımız burada farkındalık yaratmak. Simülasyon tarzında bir etkinliğin insanlara duygu katmak için etkili bir yöntem olduğunu düşünüyoruz," dedi.

Öğrenci Esin Aydın ise, "Bu eylemin amacı, insanlara hala zulmün devam ettiğini gösterebilmektir. Ne yazık ki bazı insanlar bu durumu umursamaz hale geldi," şeklinde konuştu.

Eylemin Etkisi Üzerine Düşünceler

Üniversitede asistanlık yapan Tarık Yaşa, eylemi çok kapsayıcı ve interaktif bulduğunu kaydederek, "Bu eylem, Filistin'de bir sokaktan geçiyormuş hissi uyandırdı. Yapılan klasik yürüyüşlerden daha etkili buluyorum," dedi.

Etkinlik, Filistin'deki savaşın sona ermesi için umut taşıyan duygusal bir atmosfer yarattı. Katılımcılardan keskin bir duygu yüklü mesajlar yükseldi.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına...

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına...

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına...

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına...

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına...

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına...

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına...

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına...

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına...

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına...

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına...

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına...

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına...

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına...

Bursa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek için Gazze'de yerlerde cesetlerin olduğu bir sokak canlandırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı
2
Antalya'da Çifte Cinayet Davası: Zanlı Hakim Karşısında
3
Netanyahu Güvenlik İstişaresi Yapacak
4
Rusya, Discord Uygulamasını Yasakladı
5
DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek'ten İsrail Tehditleri Açıklaması
6
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev BDT Zirvesinde Konuştu
7
Doğu Kudüs'teki Şiddet: 78 Filistinli Hayatını Kaybetti

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek