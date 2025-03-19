Bursa'da Gazze İçin Büyük Destek Konvoyu Düzenlendi

Bursa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için dev bir destek konvoyu oluşturuldu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 23:49
Bursa'da Gazze İçin Büyük Destek Konvoyu Düzenlendi

Bursa'da Gazze İçin Destek Konvoyu Oluşturuldu

Bursa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla büyük bir destek konvoyu gerçekleştirildi. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Gazze Dayanışma Platformu ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen "Gazze için araç konvoyu" etkinliğine katılmak isteyenler Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) önünde toplandı.

Katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları ile süslenmiş araçlarıyla Bursa sokaklarında konvoy oluşturdular. Konvoy öncesinde açıklama yapan İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, İsrail'in Ateşkesi bozarak Gazze'ye yeniden saldırdığını, bu saldırıların Müslüman kanı dökmek anlamına geldiğini vurguladı.

Kaptan, Gazze'de bir soykırım yaşandığını ifade ederek, "O topraklar asla Müslüman'sız kalmayacak. Rabb'im sabırlı vaktini bekliyor. Allah'ın izniyle zafer gelecek. Suriye'de bir anda 60 yıllık Esed devri bitti. İnşallah bunlar da sonunu hazırlıyor. Bizlerin uyanık olup dimdik ayakta durmamız gerekiyor. Artık mezhebimiz, cemaatimiz değil tek davamız var." dedi.

Kaptan, “Hani diyoruz ya 'Gazze için bir şey yapamıyoruz.' aslında bu tür etkinlikler bir fırsat. Sokaklara ineceksek bugün ineceğiz. Eğer meydanları doldurmamız gerekiyorsa bugün doldurmalıyız ki Allah bizi bu sınavdan zaferle çıkarsın." sözleriyle destek çağrısında bulundu.

Bursa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla konvoy oluşturuldu....

Bursa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla konvoy oluşturuldu. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir içinde konvoy düzenledi.

Bursa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla konvoy oluşturuldu....

Bursa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla konvoy oluşturuldu. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir içinde konvoy düzenledi.

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