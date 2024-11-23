Bursa'da Genç, Dedesini Bıçakla Yaraladı: Tutuklandı

Bursa'da Dedesi Bıçakla Yaralayan Genç Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dedesini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 18 yaşındaki İbrahim İ. tutuklandı. Olay, Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak'ta meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde, 73 yaşındaki Kemal K., evinde torunu İbrahim İ. ile yaşanan bir tartışma sırasında bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay sonrası İbrahim İ., evini kilitleyerek içeride kalmıştı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

İbrahim İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Kemal K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dedesini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan genç tutuklandı.