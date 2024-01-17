Bursa'da geniş çaplı operasyon: 1000 polisin katıldığı operasyonda 49 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

İnegöl'de uyuşturucu ticareti yapan 49 kişi, 1000 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bursa'da geniş çaplı operasyon: 1000 polisin katıldığı operasyonda 49 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma yapan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, 11'i hapiste bulunan 53 kişiyi belirledi. Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişileri uyuşturucu ticareti yaparken yakaladı.

Operasyon için 1000 kişilik ekipler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün bahçesinde hazırlandı. İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, ekipleri kontrol ederek, operasyonların sürdüğünü ve görevlilere başarı dileklerini iletti. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün narkotik köpekleri ve dronlarıyla desteklediği operasyonda, 35 farklı adrese aynı anda girildi.

OPERASYONDA 49 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

49 kişi uyuşturucu satıcısı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu kişilerin bulundukları yerlerde 3 kilo 133 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 315 gram esrar, 13 kenevir bitkisi, 18 uyuşturucu hap, 8 yeşil reçete hap, 4 hassas terazi, 13 silah, tüfek ve 98 mermi bulundu. Şüphelilerin emniyette sorguları devam ediyor.

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