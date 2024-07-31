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Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 21:39
Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, İyigün Sokak üzerindeki bir kumaş geri dönüşüm tesisinde misteryon bir nedenden dolayı yangın patlak verdi. Olay, İsabey Mahallesi'nde meydana geldi.

Alevler Kısa Sürede Büyüdü

Yangın, tesis içindeki kumaşlara hızla sıçrayarak büyümeye başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının neden kaynaklandığı henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla tüm gücüyle çalışmalara devam ediyor.

Gelişmeler Bekleniyor

Yangınla ilgili detaylar geldikçe güncellenecek. Vatandaşların olay yerinden uzak durması öneriliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

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