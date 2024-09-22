Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi'nde yer alan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangının Nedeni Henüz Bilinmiyor

Yangın, Ürünlü Caddesi'nde tesisin plastiklerin depolandığı bölümünde, belirsiz bir sebepten dolayı başladı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgede hızlı bir şekilde polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri görev aldı.

İtfaiye Müdahalesi ile Yangın Söndürüldü

İtfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti ve alevleri kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda tesisin bazı bölümlerinde hasar meydana geldi.

Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, olayla ilgili detaylı bir hasar tespit çalışması yapılacağı bildirildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.