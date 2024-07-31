Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yer alan kumaş geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangının Nedeni Henüz Belirsiz
İsabey Mahallesi İyigün Sokak'taki geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Alevlerin hızla kumaşlara sıçraması sonucunda yangın büyüyerek etkili bir duruma geldi.
İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı ve alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.