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Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Yıldırım'da kumaş geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 23:24
Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yer alan kumaş geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Nedeni Henüz Belirsiz

İsabey Mahallesi İyigün Sokak'taki geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Alevlerin hızla kumaşlara sıçraması sonucunda yangın büyüyerek etkili bir duruma geldi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı ve alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Önemli Bilgi: Olayla ilgili detaylar ve yangının sebebi hakkında daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

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