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Bursa'da Gıda Deposunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gıda deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 20:53
Bursa'da Gıda Deposunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Bursa'da Gıda Deposunda Yangın Çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yer alan gıda deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi. Yangın, Samanlı Mahallesi Sirkeci Sokak'taki depoda meydana geldi.

İtfaiye ve Acil Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale çalışmaları sürerken, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba harcanıyor.

Yangın hakkında daha fazla bilgi edinildiğinde güncellenecektir.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan gıda deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Olay...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan gıda deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan gıda deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Olay...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan gıda deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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