Bursa'da Gıda Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yıldırım İlçesinde Gıda Deposu Yangını Kontrol Altında

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Samanlı Mahallesi Sirkeci Sokak'ta bulunan bir gıda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olay, 19.00'da gelen ihrata ile ortaya çıktı ve çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi hızla olay yerine sevk edildi.

Yangına yaklaşık 40 itfaiye aracı ve 120 personel ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın bölgesine gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ekiplerden bilgi aldı. Yılmaz, yaptığı açıklamada yangının etkili olduğu bölümün 3 dönüm olduğunu belirtti. Yangının kontrol altına alındığını vurgulayan Yılmaz, "Tehlikeli bir madde yok. İnşallah ilerleyen saatlerde tamamıyla söndürülmüş olacak. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma durumu bulunmuyor. Sadece maddi hasar var." dedi.

Başkan Yılmaz, deponun içindeki gıdaların yanı sıra kağıt ürünleri gibi maddelerin de bulunduğuna dikkat çekerek, "Yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında iç mekana ulaşmaya çalışıyoruz. Etrafa zarar verme durumu yok. Kısa sürede Bursa İtfaiyesi'nin yardımcı olmasıyla durumu toparlayacağız." şeklinde konuştu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan gıda deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan gıda deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.