Bursa'da Hafif Ticari Araç ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Akhisar Mahallesi 1. Malazgirt Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında yaşandı. Yakup Eymen H. (16) idaresindeki 16 BMZ 436 plakalı motosiklet, Zülküf Ö. yönetimindeki 34 FCA 092 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Yakup Eymen H., yanındaki M.K. (14) ve araçtaki Songül Ö. (42) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü ve M.K., Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.