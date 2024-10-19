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Bursa'da Halı Saha Maçında Genç Bir Birey Hayatını Kaybetti

İnegöl'deki halı saha maçında rahatsızlanan 27 yaşındaki Kaan Kaç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:27
Bursa'da Halı Saha Maçında Genç Bir Birey Hayatını Kaybetti

Bursa'da Halı Saha Maçında Acı Olay

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir halı saha maçında aniden fenalaşan 27 yaşındaki Kaan Kaç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın Gerçekleştiği Yer

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla futbol oynayan Kaç, bir anda yere yığıldı.

Müdahale ve Hastaneye Kaldırılma Süreci

Arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kaan Kaç'ı hızlı bir şekilde hastaneye kaldırdı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaan Kaç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze Töreni

Genç yaşta hayatını kaybeden Kaan Kaç’ın cenazesi, Alanyurt Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

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