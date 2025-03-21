Bursa'da Halk Otobüsü Aydınlatma Direğine Çarptı: 8 Yaralı

Bursa'da bir halk otobüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza anı kameralarla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:31
Bursa'da Halk Otobüsü Aydınlatma Direğine Çarptı: 8 Yaralı

Bursa'da Halk Otobüsü Aydınlatma Direğine Çarptı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir halk otobüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, Şafak B. idaresindeki 16 JJK 41 plakalı halk otobüsünün, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 CAG 42 plakalı bir otomobile çarparak refüjü aşması ve sonrasında aydınlatma direğine çarpmasıyla meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle otobüsün şoförü ve 7 yolcu yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Kaza anı, araç içi ve çevredeki güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan halk otobüsünün önce bir otomobile, ardından da karşı şeritteki aydınlatma direğine çarparak durduğu anlar net bir şekilde görüntülendi.

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