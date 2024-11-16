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Bursa'da Halk Otobüsünde Bıçaklı Saldırı: Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da halk otobüsünde bıçaklanan kadın tedavi altına alındı. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 23:23
Bursa'da Halk Otobüsünde Bıçaklı Saldırı: Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da Halk Otobüsünde Bıçaklı Saldırı

Bursa'da, bir kadın halk otobüsünde gördüğü bir saldırı sonucu bıçaklandı. Kentin toplu taşımada kullandığı özel bir halk otobüsüne binen Gülay K. ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek yolcu arasında tartışma meydana geldi.

Tartışmanın alevlenmesinin ardında erkek yolcu, Gülay K.'yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Saldırgan, Fevzi Çakmak Caddesi'nde otobüsten inerek izini kaybettirdi.

Olayın hemen ardından 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye intikal ederek Gülay K.'yi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan kontrollerde, Gülay K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer, gizli saldırganın yakalanması için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa'da bir kadın, halk otobüsünde tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Olay yerine gelen 112...

Bursa'da bir kadın, halk otobüsünde tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülay K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da bir kadın, halk otobüsünde tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Olay yerine gelen 112...

Bursa'da bir kadın, halk otobüsünde tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülay K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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