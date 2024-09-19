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Bursa'da Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Kahvehanede Oyun Oynarken Yakalandı

Bursa'da, 15 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü, kahvehanede okey oynarken polis tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:39
Bursa'da Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Kahvehanede Oyun Oynarken Yakalandı

Bursa'da Hükümlü Kahvehanede Sopasıyla Okey Oynarken Yakalandı

Bursa'da, çeşitli suçlardan toplamda 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, kahvehanede okey oynarken polis tarafından yakalandı. Hükümlünün, kardeşinin kimliğini kullanarak yakalanmamak için mevsimlik işçi ve çobanlık yaptığı öğrenildi.

Yakalama Operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık", "mala zarar verme" ve "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme" gibi suçlardan hapis cezası alan Davut Doğan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Doğan'ın sosyal medyada aktif olmadığını ve 10 yıldan fazla süredir stabil bir adreste kalmadığını belirlerken, onun kırsal yerlerde mevsimlik işçi olarak çalıştığını tespit etti.

Kolluk Güçlerinden Kaçış Taktikleri

Çalıştığı yerlerde kardeşinin kimliğini kullanan ve bu isimle tanınan Doğan, son olarak Yıldırım ilçesinde arkadaşlarıyla buluşma planları yapıyordu. Ekipler, bu bilgilerin ardından Esenevler Mahallesi'nde operasyon düzenleyerek onu kahvehanede yakaladı.

Kahvehanenin güvenlik kamerası kayıtlarında, Davut Doğan'ın okey oynarken polis ekiplerinin içeri girdiği ve onu masa başında kaldırdığı anlar görüntülendi. Yakalanan hükümlünün adli işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Bursa'da çeşitli suçlardan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için...

Bursa'da çeşitli suçlardan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için kırsal mahallelerde çobanlık yapan, mevsimsel işçi olarak çalışan hükümlü, kahvehanede okey oynarken yakalandı.

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