Bursa'da Havaya Ateş Eden 9 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Havaya Ateş Edenler Yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, havaya ateş ettiği tespit edilen 9 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın Gelişimi

Özellikle bazı medya kuruluşlarında "Hacivat, Esenevler tarafında 15-20 dakika boyunca ağır silah sesleri" başlıklı haberin çıkmasının ardından, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu araştırmak üzere harekete geçti.

Operasyon ve Yakalanan Şüpheliler

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tespit ettikleri şüphelilerin adreslerine eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 9 şüpheli, P.A, E.P, S.P, Ç.P, F.P, S.Y, Ş.P ve S.K. yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalar sonucunda, bir tabanca, iki pompalı tüfek, bir kuru sıkı tabanca, beş şarjör, beş kartuş, çok sayıda fişek, bir miktar uyuşturucu madde, bir hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan tutuklanırken, operasyonda S.P'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.