DOLAR
34,15 -0,19%
EURO
38,04 0,36%
ALTIN
2.920,98 -0,14%
BITCOIN
2.161.344,6 1,43%

Bursa'da Havaya Ateş Eden 9 Şüpheli Tutuklandı

Yıldırım'da gerçekleşen operasyonda havaya ateş eden 9 kişi tutuklandı, bazı silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 22:44
Bursa'da Havaya Ateş Eden 9 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Havaya Ateş Edenler Yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, havaya ateş ettiği tespit edilen 9 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın Gelişimi

Özellikle bazı medya kuruluşlarında "Hacivat, Esenevler tarafında 15-20 dakika boyunca ağır silah sesleri" başlıklı haberin çıkmasının ardından, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu araştırmak üzere harekete geçti.

Operasyon ve Yakalanan Şüpheliler

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tespit ettikleri şüphelilerin adreslerine eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 9 şüpheli, P.A, E.P, S.P, Ç.P, F.P, S.Y, Ş.P ve S.K. yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalar sonucunda, bir tabanca, iki pompalı tüfek, bir kuru sıkı tabanca, beş şarjör, beş kartuş, çok sayıda fişek, bir miktar uyuşturucu madde, bir hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan tutuklanırken, operasyonda S.P'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Soruşturmasında Şok Gelişme! Şoke Eden İfade: Pişmanım!
2
Lula'dan Netanyahu'ya Tepki
3
Karaman'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı
4
Emine Erdoğan ve Jill Biden İle Samimi Buluşma
5
Uşak'ta Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
6
Trabzon'da Taşkın ve Heyelanlar Sonrası Zarar Tespit Çalışmaları
7
Muğla'da İş Dünyası ve STK'lar İçin Türkiye Buluşmaları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı