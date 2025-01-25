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Bursa'da Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı!

Bursa'nın Gürsu ilçesinde boğazına cisim takılan kişi, yapılan Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 20:51
Bursa'da Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı!

Bursa'nın Gürsu İlçesinde Dramatik Anlar

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, bir kahvehanede boğazına henüz belirlenemeyen bir cisim takılan bir kişi, yapılan Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar, kahvehanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kahvehanede Yaşanan Olay

Olay, kahvehane ortamında gerçekleşti. Nefes almakta zorlanan bir bireyi fark eden İsmail H., hemen müdahale ederek Heimlich manevrasını uyguladı. Bu başarılı müdahale sayesinde, boğazındaki cisim çıkartılarak hayatı kurtarıldı.

Güvenlik Kamerasındaki Görüntüler

Yaşanan bu dramatik anlar, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde saniye saniye kaydedildi. Bu olay, başkalarının da benzer durumlarla karşılaşabileceği göz önüne alındığında, acil durumlarda doğru müdahalenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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