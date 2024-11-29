Bursa'da Hırsızlık Hükümlüsü Kahvehanede Maç İzlerken Yakalandı

Bursa'da Şaşırtan Yakalanma

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, hırsızlık suçundan 22 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah Aktaş (25), kahvehanede maç izlerken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hızla Eyleme Geçen Polis

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aktaş’ın Galatasaray ile AZ Alkmaar maçını izlemek için Bağlaraltı Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye gideceği bilgisini edindi. Maçın başlamasıyla birlikte, polis ekipleri kahvehaneye baskın düzenledi.

Yapılan baskında, Aktaş maç izlerken yakalandı ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hükümlünün, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine geri gönderileceği öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.