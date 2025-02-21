Bursa'da Hobi Bahçesindeki Cinayet Davası Sonuçlandı

Bursa'da hobi bahçesindeki silahlı saldırı ile iki kişinin ölümüne karar verildi. Sanığa iki kez müebbet cezası verildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:26
Bursa'da Hobi Bahçesindeki Cinayet Davası Sonuçlandı

Bursa'da Hobi Bahçesindeki Cinayet Davasında Karar Açıklandı

Bursa'da yer alan hobi bahçesinde iki kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olan cinayet davasında karar verildi. Sanık Furkan Gazi, 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından toplamda 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmaya, olayda yaralanan Deniz Kiraz, hayatını kaybeden Ercan Bayram ve Ertan Şabbaz'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Sanık, mahkemede önceki savunmasını tekrarlayarak, "Olay yerine gitmemeliydim, çok pişmanım."

Kararın Ayrıntıları

Mahkeme heyeti, sanığın Bayram ve Şabbaz'a yönelik eylemleri nedeniyle kasten öldürme suçundan iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Aynı olayda yaralanan Deniz Kiraz'a yönelik eylemi için ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca sanığa, ruhsatsız silah taşımak suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.

Olayın Gelişimi

2022 yılının aralık ayında Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Altınova Mahallesi'ndeki hobi bahçelerinde gerçekleşen olayda, sohbet eden Ertan Şabbaz, Ercan Bayram ve Deniz Kiraz'ın yanına gelen Furkan Gazi, tabancayla ateş açmıştı. Olay sonucunda Bayram ve Şabbaz hayatlarını kaybederken, yaralanan Deniz Kiraz, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Cesetler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Saldırı sonrası kaçan sanık Furkan Gazi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yalova'da yakalanmıştır.

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